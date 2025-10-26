26 de octubre de 2025
ELECCIONES 2025
Boleta Única de Papel: otra victoria contundente de Javier Milei
En estas elecciones nacionales debutó un nuevo sistema de votación en todo el país. Pocas filas, nulas demoras y un sistema ágil que no generó inconvenientes.
Si bien hubo controversias sobre su implementación, la Boleta Única Papel debutó con un éxito rotundo en las elecciones de medio término donde La Libertad Avanza consiguió un triunfo categórico tanto en la provincia de Buenos Aires como en los principales distritos electorales de todo el país. Los libertarios se impusieron en 99 distritos bonaerenses y lograron aumentar considerablemente sus bancas en el Congreso de la Nación.
La BUP fue aprobada en el Congreso en octubre del año 2024, luego de un fuerte debate entre oficialistas y opositores. Pese a los cuestionamientos, esta elección fue mucho más ágil que en otras contiendas. Las colas para votar fueron cortas, los electores utilizaron poco tiempo para elegir la opción que querían, lo que generó que la boleta única sea un éxito absoluto y se convierta en otra victoria del oficialismo.
Otro dato que no pasa desapercibido es que no hubo denuncias de fraude en esta elección. Tampoco se registraron casos de robos de boletas ni de conflictos entre fiscales en todas las mesas del país. Con la irrupción de la BUP, quedó en el pasado la tradicional boleta sábana que, si bien tampoco hubo muchas denuncias de fraude, era un sistema de votación que quedó obsoleto y se perdía mucho tiempo a la hora de votar.
En esa línea, también hay que destacar que los resultados de la elección se publicaron en tiempo y forma, pese a una mínima demora por parte del gobierno. Según el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que “estamos viviendo un hecho histórico”, en referencia al estreno de la Boleta Única de Papel (BUP), que demostró una eficiencia y rapidez espectacular.
“Ha sido una jornada ejemplar en todo el territorio nacional”, sentenció el Jefe de Gabinete, quien dijo que “demoramos los datos para dar los resultados del 100% de los votos”.
Por el lado del peronismo, la Jefa de Asesores de Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, sentenció que “en la Provincia tuvimos una jornada ejemplar democrática, donde todo el pueblo bonaerense ha podido expresarse en paz pese al cambio del sistema de votación con la implementación de la Boleta Única Papel”.
Tanto oficialistas como opositores destacaron que la elección se desarrolló sin inconvenientes. Sin embargo, desde Fuerza Patria cuestionaron a la BUP durante la conferencia de prensa luego del cierre de los comicios. Por el lado de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei destacó la implementación y sentenció que “la BUP Fue un éxito en todo el país y mejora el sistema democrático”.