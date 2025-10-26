Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2025 LA DIO VUELTA

Batacazo libertario: Santilli gana en la Provincia

En un inesperado cambio de fortuna, el oficialismo supera a Fuerza Patria por un estrecho margen, según los datos oficiales con un 95% de las mesas escrutadas.

Compartir