Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2025 FUERTE CAIDA

Con el 66%, son las elecciones nacionales con menor porcentaje de participación desde que volvió la democracia

La apatía y el descontento se hicieron notar en las urnas. Los números de participación son menores que en las elecciones del 2021, donde todavía regían restricciones por la pandemia. Alrededor de 12 millones de personas no fueron a votar

Compartir