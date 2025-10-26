Comprometidos con la democracia: fueron a votar y quedaron detenidos

LEGISLATIVAS

Con total normalidad pero con una baja asistencia, ya votó el 58,5% del padrón A las 8 abrieron todos los centros de votación. El cierre de las urnas será a las 18, pero se espera que el resultado preliminar se conozca a las 21. En escuelas del interior de la Provincia hubo anegamientos por las fuertes lluvias de este fin de semana y no se pudieron entregar las urnas.