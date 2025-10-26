26 de octubre de 2025
EN CASA DE HERRERO
La madre de Milei tuvo un percance y tuvo que volver a su casa a buscar el DNI
Alicia Lucich llegó al Instituto Pedro Poveda en Vicente López con la licencia de conducir en mano, se dio cuenta del olvido y tuvo que regresar a buscar su DNI. Karina llevó bombones pero le negaron el saludo.
La madre del presidente Javier Milei, Alicia Lucich, protagonizó una de las primeras "perlitas" de las elecciones legislativas de este domingo al presentarse a votar con su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que la obligó a regresar a su casa.
Según trascendió, el divertido percance ocurrió en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, uno de los centros de votación donde se concentra la atención mediática ya que allí también emite su voto la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Lucich, con "impecable brushing en su pelo carré rubio", llegó a la puerta del colegio y, recién al momento de ingresar, se dio cuenta de que había llevado el documento equivocado. Tuvo que volver a su domicilio para buscar el DNI y pudo emitir su sufragio recién pasadas las 10 de la mañana.
Le negaron el saludo a Karina
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto este domingo 26 de octubre en el colegio Pedro Poveda de Vicente López, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.
La hermana del presidente Javier Milei concurrió al establecimiento de votación con custodia aunque menor que la desplegada en las elecciones del 7 de septiembre.
Cuando se disponía a votar, saludó a las autoridades de mesa pero una fiscal no le extendió la mano.
“Que sea una jornada tranquila y la gente vaya a votar”, fue la breve declaración que soltó ante la nutrida prensa que la esperaba.
El comicio se desarrolla con tranquilidad en todo el país, y se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse a partir de las 21 horas.