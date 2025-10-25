Triple crimen de Varela: detuvieron a la pareja de Víctor Sotacuro

En las últimas horas, la UFI de Homicidios de La Matanza ordenó el arresto de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados del triple femicidio narco de Florencio Varela.



Mujica, considerada una nueva sospechosa clave en el expediente, fue capturada en CABA por la Policía Bonaerense, con la autorización de un juzgado de rogatorias. La mujer de nacionalidad argentina, a su vez, es la tía de Florencia Ibáñez, otra detenida en el caso que declaró como arrepentida.



La pareja de Sotacuro fue expuesta en la trama tras la larga declaración de un nuevo testigo, que se presentó hoy viernes ante Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, los fiscales del caso. El testigo en cuestión, uno de dos que declararon en la jornada del viernes en la fiscalía, señaló a Mujica como parte del negocio narco de la banda.



Los fiscales sostienen que, precisamente, el robo de droga que llevó a las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez ocurrió durante el corte de la cocaína de la banda del Bajo Flores que Mujica y Sotacuro supuestamente manejaban. “Mujica, supuestamente, sabía todo el plan”, continúa la fuente.

Por eso, ordenó a Ibáñez el borrado del teléfono de Sotacuro, que la propia sobrina reconoció. A la pareja de Sotacuro, alias “El Duro”, o “Chato”, remisero de la Villa 1-11-14 y otro de los principales imputados, se le aplica la máxima calificación en la causa.