25 de octubre de 2025
TANDIL
El intendente Lunghi se aparta por unos días y deja la gestión en manos de Frolik
Por una situación familiar, el mandatario tandilense se tomará licencia entre el lunes y el 2 de noviembre. El presidente del Concejo Deliberante ejercerá el cargo de manera interina.
El intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, comunicó a través de un mensaje dirigido a los vecinos de la ciudad que se tomará una licencia de una semana, desde el próximo lunes hasta el domingo 2 de noviembre, debido a una situación familiar que requiere su atención. Durante este período, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, asumirá las funciones del Ejecutivo Municipal, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
En su mensaje, Lunghi expresó que, a pesar de su ausencia temporal, permanecerá cerca de la ciudad y continuará atendiendo algunas cuestiones de su agenda en la medida de lo posible. Sin embargo, destacó que, por respeto a la responsabilidad que implica su cargo y a las demandas de su situación personal, tomó la decisión de solicitar esta licencia. “Voy a estar cerca e intentaré seguir con algunas cuestiones de agenda, pero por respeto a la función y al tiempo que me requiere esta situación, decidí tomarme licencia”, afirmó el intendente.
El anuncio, realizado con un tono cercano y agradecido, incluyó un mensaje de agradecimiento a los vecinos por su comprensión y apoyo constante: “Muchas gracias por la comprensión y el acompañamiento de siempre”. Esta comunicación refleja el estilo característico de Lunghi, quien desde su asunción como intendente en 2003 ha mantenido un vínculo directo con la comunidad tandilense.
Durante la semana de licencia de Lunghi, Juan Pablo Frolik, actual presidente del Concejo Deliberante, tomará las riendas del gobierno municipal. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, en ausencia del intendente, el presidente del Concejo Deliberante es quien asume interinamente las funciones ejecutivas. Frolik, un dirigente con experiencia en el ámbito legislativo local, garantizará la continuidad de la gestión municipal durante este período.