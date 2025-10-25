Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de octubre de 2025 TANDIL

El intendente Lunghi se aparta por unos días y deja la gestión en manos de Frolik

Por una situación familiar, el mandatario tandilense se tomará licencia entre el lunes y el 2 de noviembre. El presidente del Concejo Deliberante ejercerá el cargo de manera interina.

