La NASA activa la red mundial de defensa planetaria

La NASA anunció la activación de su Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), un sistema de cooperación científica mundial diseñado para detectar y monitorear posibles amenazas cósmicas.



En esta ocasión, la red fue puesta en marcha para rastrear al objeto 3I/ATLAS (C/2025 N1), un cometa procedente de fuera del Sistema Solar cuya trayectoria está siendo analizada por telescopios en los cinco continentes.



El operativo, que se desarrollará del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026, marca un hito en la coordinación internacional para la defensa planetaria, al involucrar tanto a agencias espaciales como a observatorios independientes.



Aunque el seguimiento es de rutina, el anuncio generó debate entre astrónomos por ciertas irregularidades en el comportamiento del cometa, lo que ha impulsado peticiones de mayor transparencia en los datos.



Con esta medida, la NASA refuerza su compromiso con la seguridad espacial global, en un momento donde los objetos interestelares captan cada vez más atención científica.

En ese marco, la aplicación del protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLAS se oficializó por medio del boletín MPEC, que refiere a las Circulares Electrónicas de Planetas Menores (Minor Planet Electronic Circulars), publicadas por el Minor Planet Center (MPC) y que contienen noticias sobre nuevos descubrimientos de planetas menores e información rutinaria sobre cometas.

El calendario de observaciones, además, no es casual. La IAWN ha trazado una secuencia que abarca justo el periodo crítico:

-10 de noviembre: taller técnico.

-25 de noviembre: reunión de lanzamiento.

-Del 27 de noviembre al 27 de enero: observación global.

-3 de febrero: teleconferencia de cierre.

El calendario de observaciones elaborado por Red Intencional de Alerta de Asteroides abarca desde el perihelio del cometa 3I/ATLAS que tendrá lugar el próximo miércoles 29 de octubre hasta su paso más cercano por el planeta Tierra.