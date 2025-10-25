Apps
Sábado, 25 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
25 de octubre de 2025
INTERNACIONALES

La NASA activa la red mundial de defensa planetaria

El operativo se desarrollará del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero del 2026, donde la entidad refuerza su compromiso con la seguridad espacial global..

La NASA activa la red mundial de defensa planetaria
Compartir

La NASA anunció la activación de su Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), un sistema de cooperación científica mundial diseñado para detectar y monitorear posibles amenazas cósmicas.

En esta ocasión, la red fue puesta en marcha para rastrear al objeto 3I/ATLAS (C/2025 N1), un cometa procedente de fuera del Sistema Solar cuya trayectoria está siendo analizada por telescopios en los cinco continentes.

El operativo, que se desarrollará del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026, marca un hito en la coordinación internacional para la defensa planetaria, al involucrar tanto a agencias espaciales como a observatorios independientes.

Aunque el seguimiento es de rutina, el anuncio generó debate entre astrónomos por ciertas irregularidades en el comportamiento del cometa, lo que ha impulsado peticiones de mayor transparencia en los datos.

Con esta medida, la NASA refuerza su compromiso con la seguridad espacial global, en un momento donde los objetos interestelares captan cada vez más atención científica.

En ese marco, la aplicación del protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLAS se oficializó por medio del boletín MPEC, que refiere a las Circulares Electrónicas de Planetas Menores (Minor Planet Electronic Circulars), publicadas por el Minor Planet Center (MPC) y que contienen noticias sobre nuevos descubrimientos de planetas menores e información rutinaria sobre cometas.

El calendario de observaciones, además, no es casual. La IAWN ha trazado una secuencia que abarca justo el periodo crítico:

-10 de noviembre: taller técnico.

-25 de noviembre: reunión de lanzamiento.

-Del 27 de noviembre al 27 de enero: observación global.

-3 de febrero: teleconferencia de cierre.

El calendario de observaciones elaborado por Red Intencional de Alerta de Asteroides abarca desde el perihelio del cometa 3I/ATLAS que tendrá lugar el próximo miércoles 29 de octubre hasta su paso más cercano por el planeta Tierra.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ECONOMIA

Alerta por la creciente dependencia financiera de EE.UU. en la economía argentina

Especialistas advierten que la fuerte intervención del Tesoro estadounidense en el mercado argentino podría generar una corrida si cambia su política de apoyo, lo que expone la fragilidad del actual esquema económico y la creciente pérdida de soberanía financiera del país.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Se comprobó que Lourdes Fernández estaba dopada y secuestrada en su departamento

Elecciones: cuántos fiscales podrán tener los partidos en cada mesa de votación

Las dos cosas que hará el gobierno inmediatamente después de las elecciones

Elecciones 2025: cuántas bancas arriesga cada fuerza en el Congreso

Una misma meta, distintos caminos

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET