Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2025 LUNES, ¿OTRO PAÍS?

Las dos cosas que hará el gobierno inmediatamente después de las elecciones

Luego de los comicios del domingo, la administración Milei tiene dos temas en la agenda inmediata: concretar los cambios en el gabinete y convocar a los gobernadores aliados.

Compartir