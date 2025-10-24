24 de octubre de 2025
CARTA ABIERTA
Mensaje de un intendente a Milei: “Los pueblos del interior necesitamos soluciones”
El alcalde de Salto difundió un video en el que lee una carta destinada al Presidente, en la que le reclama la reactivación de la obra pública y el envío de los fondos prometidos para las familias afectadas por las inundaciones.
Un intendente del interior bonaerense difundió hoy una carta abierta dirigida al presidente de la Nación, Javier Milei, en la que le pide reactivar las obras públicas, especialmente las destinadas a combatir las inundaciones, y el envío de los fondos prometidos a las familias afectadas por ese fenómeno.
Se trata de Ricardo Alessandro, alcalde de Salto, que además es el presidente del Comité de Cuenca del Río Arrecifes. El distrito, como otros del interior provincial, vivió una fuerte inundación por el desborde del río y los subsidios prometidos para las familias damnificadas, según dijo el jefe comunal, nunca llegaron.
Alessandro grabó un video que difundió en redes, en el que lee la carta que escribió, dirigida a Milei. En ella, le pide “la reactivación de manera urgente de la obra pública en todo el territorio nacional y fundamentalmente de nuestra cuenca”.
“Hablo en nombre de los casi 42.000 habitantes de mi pueblo y, como presidente del Comité, en nombre de los casi 600.000 vecinos que habitamos los doce partidos que integramos la cuenca del río Arrecifes. En mis seis mandatos como intendente hemos gestionado y ejecutado obras con todos los signos políticos. Esta vez estamos viviendo algo que es inédito: la paralización total de la obra pública. Y nuestros vecinos están sufriendo las consecuencias”, afirmó Alessandro.
Además, el intendente se refirió a la falta del envío de los subsidios prometidos para los afectados por el temporal.
A la negativa de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, al pedido de realización de obras hidráulicas en la zona, presentado por Alessandro y otros intendentes, “se suma la falta de cumplimiento en el pago del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)”, dijo Alessandro.
“Este subsidio, anunciado por el propio Ministerio de Seguridad Nacional para los damnificados de Salto y otros municipios afectados por estas inundaciones, era una ayuda directa de $ 800.000 pesos para las familias que perdieron sus bienes. Han pasado meses desde el anuncio y la inscripción y ese dinero no les ha llegado a nuestros vecinos”, dijo el alcalde de Salto.
“Nosotros necesitamos que el gobierno nacional revea esta situación. Exigimos que se atiendan tanto la necesidad de la obra hidráulica como el pago inmediato de subsidio adeudado a los damnificados”, enfatizó el intendente. “Los pueblos del interiore también necesitamos soluciones.” Y cerró con un pedido a los ciudadanos de a pie.
“Les pido a todos los vecinos de Salto, a los afectados, a los que tienen una familia afectada, un amigo, y a los afectados directos, que compartan este comunicado y hagan sentir la voz de nuestro pueblo lo más alto posible”, dijo Alessandro.