24 de octubre de 2025

Ratificaron la condena por la muerte del hijo de Storani

La Corte bonaerense confirmó la sentencia a Pablo Torres Lacal, que manejaba la lancha que chocó a la embarcación en la que viajaban el muchacho de 14 años y su madre. Por ahora, seguirá en libertad.

