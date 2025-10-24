Apps
Viernes, 24 octubre 2025
24 de octubre de 2025
Ratificaron la condena por la muerte del hijo de Storani

La Corte bonaerense confirmó la sentencia a Pablo Torres Lacal, que manejaba la lancha que chocó a la embarcación en la que viajaban el muchacho de 14 años y su madre. Por ahora, seguirá en libertad.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la condena a nueve años de prisión para Pablo Torres Lacal, el hombre hallado responsable del choque de lanchas en el que murió el hijo del ex ministro del Interior e histórico dirigente radical Federico Storani.

Torres Lacal había sido condenado en 2023 por el delito de homicidio, tras un proceso judicial de siete años en el que se analizó su responsabilidad en el hecho, ocurrido en marzo de 2016.

El hombre conducía una lancha (Shark II) en la que también viajaba su amigo Francisco Gotti, y chocó a otra lancha (Mad II) en la que iban el joven Manuel Storani (14 años) junto a su madre, Ángeles Bruzzone, exesposa del político radical. Madre e hijo murieron, y también Gotti. Torres Lacal debió ser hospitalizado, pero se recuperó.

A pesar de la confirmación de la condena, el hombre seguirá en libertad hasta que ésta quede firme. Ocurre que aún puede apelar a la instancia superior, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no lo hace, o si la Corte nacional también confirma la sentencia, deberá ir a la cárcel. Por ahora, tiene prohibido salir del país.

Federico Storani dijo que la decisión de la Corte bonaerense es “un alivio parcial”.

“Nada me devuelve la vida de Manuel. Cambiaría todo esto por un abrazo”, dijo.
 

