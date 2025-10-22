Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Luz verde en Hacienda: la adjudicación del medido a Boldt avanzó al plenario, sin "multas" ni demoras

En menos de treinta segundos, el expediente pasó su último filtro con los votos del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza. Unión por la Patria y Acción Marplatense rechazaron el proyecto, aunque sin abrir la boca. Ahora en sesión el HCD definirá si entrega el sistema a una firma ligada a los Tabanelli, creada hace apenas dos años y que dejó en la banquina a las empresas marplatenses.

