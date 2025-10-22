Apps
Luz verde en Hacienda: la adjudicación del medido a Boldt avanzó al plenario, sin "multas" ni demoras

En menos de treinta segundos, el expediente pasó su último filtro con los votos del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza. Unión por la Patria y Acción Marplatense rechazaron el proyecto, aunque sin abrir la boca. Ahora en sesión el HCD definirá si entrega el sistema a una firma ligada a los Tabanelli, creada hace apenas dos años y que dejó en la banquina a las empresas marplatenses.

El expediente para privatizar el estacionamiento medido avanzó otro casillero clave. Este miércoles, la Comisión de Hacienda, que preside la edil de LLA María Cecilia Martinez,  le dio luz verde al proyecto de adjudicación del servicio a Boldt Tech con los votos de la “escribanía” y acompañamiento libertario, y lo dejó listo para ser tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

 
El trámite fue veloz y sin sobresaltos: en apenas 26 segundos, los concejales del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza aprobaron el despacho. Unión por la Patria y Acción Marplatense votaron en contra, aunque evitaron confrontaciones públicas. La “escribanía” oficialista volvió a mostrarse aceitada.

 
¿Qué se aprobó? La entrega por nueve años —con opción a prórroga a uno— del estacionamiento medido a Boldt Tech, una firma creada en 2023 y vinculada al histórico grupo Tabanelli. La propuesta incluye el manejo de 3.818 espacios, tarifas ajustadas cada cuatro meses según el precio de la nafta premium y un canon del 30% para el Municipio.

 
La presencia de Boldt no sorprende: desde hace décadas controla el negocio del juego en la Provincia y participa en concesiones públicas sensibles. Su desembarco en el medido llegó acompañado de otra movida legislativa: un proyecto del PRO para flexibilizar restricciones de estacionamiento en el microcentro, que fue aprobado en Movilidad Urbana y Legislación, lo que ampliaría el área donde el medido podría aplicarse.

 
El oficialismo busca cerrar este expediente antes del recambio de bancas en diciembre, cuando perdería la mayoría automática. En las últimas semanas, se aceleraron también prórrogas de contratos, adjudicaciones y concesiones. Ahora, el estacionamiento medido privatizado quedó a un paso de concretarse.

 
Será en el plenario en el recinto donde se defina si Boldt suma un nuevo tablero a su historial de negocios públicos o si la oposición decide, esta vez, dar la discusión. Aunque, la “escribanía” cuenta con los votos para terminar de sellar el trato.

