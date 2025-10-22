Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2025 HACIA LAS URNAS

La Junta Electoral dispuso medidas para garantizar el voto accesible en las elecciones

La Justicia instruyó al Comando Electoral sobre la importancia de asegurar el acceso al sufragio de personas con discapacidad. Se dispuso la instalación de cabinas accesibles y la capacitación del personal de custodia en todos los establecimientos de votación.

Compartir