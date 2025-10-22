Milei festeja su cumpleaños en la antesala de las elecciones

El abrazo que cambió el rumbo de nuestro país. La decisión de cambiar la Argentina para siempre.



¡Muy feliz cumpleaños, Presidente @JMilei! pic.twitter.com/RbHceM8qSl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 22, 2025

Feliz cumpleaños querido Presidente @JMilei. Tu determinación y coraje inspiran a millones de argentinos que creemos en la libertad y en un país distinto. Que sea un año de más logros, más fuerza y más razones para seguir cambiando la historia de nuestro querido país 🇦🇷🦁 pic.twitter.com/RJa4pJ1zws — Luis Petri (@luispetri) October 22, 2025

Saludo al Presidente @JMilei en su cumpleaños y le deseo un gran día. Su liderazgo y compromiso por transformar la historia de la Argentina han sentado las bases para un país con orden y progreso, en beneficio de todos los argentinos. pic.twitter.com/udCPmRnVFF — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) October 22, 2025

¡Feliz cumpleaños Presidente!



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) October 22, 2025

Hoy cumple años el hombre que abrió un camino nuevo y le devolvió la esperanza a la Argentina.



En 2021, cuando pocos creían que era posible, @JMilei vino a La Rioja a despertar una idea que cambió para siempre a los argentinos: que podíamos volver a ser libres.



Desde entonces… pic.twitter.com/bOSDA3TTRq — Martin Menem (@MenemMartin) October 22, 2025

Feliz cumpleaños a la persona que nos devolvió la esperanza de poder vivir en un país mejor.



Feliz cumpleaños PRESIDENTE @JMilei

Dios lo bendiga y que Las Fuerzas del Cielo acompañen a todos los argentinos. https://t.co/KJy9kernbc — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) October 22, 2025

Feliz cumpleaños @JMilei querido! El domingo empieza un nuevo capítulo para seguir defendiendo el cambio con fuerza y convicción como desde aquel primer día 💪🏻

Abrazo grande! pic.twitter.com/TAiokRjL8D — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 22, 2025

MUY FELIZ CUMPLEAÑOS SR PRESIDENTE. @JMilei .



El domingo la damos vuelta.



LA LIBERTAD AVANZA #QueElEsfuerzoValgaLaPena pic.twitter.com/evFCZjsUjN — Emiliano Recalt (@erecalt) October 22, 2025

Feliz cumpleaños al mejor Presidente de la historia @JMilei 🦁💜 pic.twitter.com/EmV4REyWKG — Andrea Vera (@AndreaFVera_) October 22, 2025

Feliz cumpleaños, Presidente @JMilei.



Gracias por liderar este hermoso sueño de hacer a la Argentina grande otra vez. pic.twitter.com/eSodhDjdfF — Sebastián Pareja (@SPareja_) October 22, 2025