Miércoles, 22 octubre 2025
Nacionales
22 de octubre de 2025
55 AñOS

Milei festeja su cumpleaños en la antesala de las elecciones

El presidente cumple 55 años a pocos días de las elecciones legislativas, en las que el espacio libertario buscará compensar la abultada derrota que recibió el pasado 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Los saludos del arco libertario.

Milei festeja su cumpleaños en la antesala de las elecciones
El mandatario nacional celebra su natalicio en medio de un presente convulso para el espacio libertario. Luego de la derrota en septiembre y de la renuncia en Espert, LLA tuvo que re-orientar la campaña con Diego Santilli a la cabeza, mientras los escándalos no dejan de salir de abajo de las piedras.

Luego del mitín en Córdoba, Milei encabezará el cierre de campaña en la ciudad de Rosario el próximo jueves desde las 19 en el Parque de España; en paralelo, Santilli y Reichardt encabezarán el cierre de campaña en la provincia, el cual tendrá lugar en Ezeiza.

En medio de la vorágine electoral, trascendió que Milei tendrá un festejo íntimo en Olivos por lo que se tomará el día para descansar. Por otro lado, ministros, legisladores e influencers utilizaron las redes para mandar sus saludos al presidente y para pedir que el domingo pueda darse el "batacazo".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

