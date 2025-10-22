Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2025 ELECCIONES

Incertidumbre: los bancos suspenden los créditos hipotecarios y se apuran las escrituras

Entidades como el Banco Nación suspendieron los créditos hipotecarios UVA, impulsando a compradores a apurar escrituraciones antes del lunes para evitar mayores riesgos. La medida responde a la volatilidad económica y posibles cambios post-electorales, con tasas de interés en alza y requisitos más estrictos

