Carrefour en retirada: previo a la pelea por la firma, los sindicatos arman su estrategia

El gremio de Mar del Plata pidió garantías laborales mientras avanzan las negociaciones por la venta de la filial local. La empresa analiza ofertas y los trabajadores reclaman certezas para más de 240 familias de la ciudad.

