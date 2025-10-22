Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2025 SANA Y SALVA

Apareció Mariana Lens, la joven argentina que era intensamente buscada en Mallorca

Luego de varios días de incertidumbre, la familia recibió una llamada de una “dependencia policial” que informó que la joven se encuentra allí, “en buen estado”.

