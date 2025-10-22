22 de octubre de 2025
SANA Y SALVA
Apareció Mariana Lens, la joven argentina que era intensamente buscada en Mallorca
Luego de varios días de incertidumbre, la familia recibió una llamada de una “dependencia policial” que informó que la joven se encuentra allí, “en buen estado”.
Mariana Lens había desaparecido por varios días, luego de viajar a España por una oferta de trabajo. La familia, al no tener noticias de ella, radicó la denuncia a las autoridades sospechando que la joven había sido víctima de una red de trata.
De acuerdo al relato de Gabriela, la madre de Mariana, los efectivos no brindaron más detalles y tampoco le permitieron comunicarse directamente con su hija.
"No sé más nada, me dijeron eso, que estaba en la comisaría y que cuando llegue los llame", explicó Gabriela a los medios en la puerta de su casa, mientras salía para el Aeropuerto, desde donde tomará un vuelo para viajar a Palma de Mallorca.
La familia de Mariana, que vive en Villa Devoto, había hecho pública la denuncia luego de perder todo tipo de contacto con ella y detectar movimientos sospechosos en sus redes sociales.
La joven había viajado desde Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires, hacia Palma de Mallorca, donde iba a trabajar como niñera. Sin embargo, de un momento a otro, dejó de comunicarse y levantó las sospechas de sus allegados.
Su entorno temía que hubiera sido víctima de una red de trata. Ahora, la confirmación de que está con vida y bajo resguardo policial devuelve la calma, mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias de su aparición.