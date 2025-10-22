Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2025 DIFERENCIAS

Fiscalización en crisis: el PRO se baja en La Matanza y crece la tensión con los libertarios

El partido amarillo retiró a más de mil fiscales por presunto mal manejo de recursos. Sebastián Pareja desplazó a Luis Ontiveros y reorganiza el operativo junto a grupos cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.

