22 de octubre de 2025
BUSQUEDA DESESPERADA
La familia de los jubilados desaparecidos exige que se analice la camioneta
En medio de la búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, trascendió un escalofriante antecedente en la zona donde desaparecieron en Chubut.
La búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut sigue siendo una incógnita tanto para la familia como para el equipo de investigación. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un dato que estremeció a todos.
El periodista Ignacio González Prieto recordó en las últimas horas un hecho que marcó a fuego a la comunidad local. “Hay un caso que no se mencionó hasta ahora y que me parece fundamental”, advirtió.
En febrero de 2023, Diego Barría desapareció en la misma zona donde ahora buscan a Pedro y Juana. Padre de tres chicos, Barría tenía 32 años y era fanático de la pesca y las travesías en 4x4. Trabajaba en la empresa Vientos del Sur, una petrolera de la región.
Ocho días después de su desaparición, dos pescadores encontraron parte de su cuerpo dentro de las vísceras de un tiburón. Lo reconocieron por los tatuajes. “En esa zona las mareas suben y copan el lugar”, explicó González Prieto al aire de Mediodía Noticias.
Qué se sabe hasta el momento
Según informaron fuentes del caso, el auto fue encontrado intacto y sin signos de vandalismo. Sin embargo, faltaban dos celulares, un detalle que aumenta el misterio sobre su paradero.
Gabriela, hija de Pedro Kreder, habló con la prensa y pidió que se realicen peritajes exhaustivos sobre el vehículo: “Empieza a cambiar la mirada y el foco de la investigación, porque claramente mi papá no llegó hasta acá manejando la camioneta. Queremos que la analicen y levanten cualquier huella o rastro que pueda indicar quién estuvo con él”, señaló.
Por su parte, Aldana, una de las hijas de Juana Inés Morales expresó: “Es todo muy raro, muy incierto. Hoy es el décimo día y no hay novedades concretas, no aparece mi mamá. Ya no sé qué creer”, dijo entre lágrimas.
Nuevo operativo de búsqueda
A las 6 de este miércoles se puso en marcha un nuevo operativo de búsqueda para dar con el paradero de los dos jubilados desaparecidos en Chubut. El punto de partida es el Centro de Instrucción, según confirmaron fuentes que trabajan en el operativo.
La jornada arrancó muy temprano debido a las condiciones climáticas y a la extensión del terreno que se cubrirá. Equipos de rescate, bomberos voluntarios, personal policial y brigadistas recorren nuevamente la zona de El Sombrero, donde se perdió el rastro de la pareja.