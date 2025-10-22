Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2025 ECONOMIA

Un dólar inquieto marca el ritmo económico de cara a las elecciones del domingo

Con el dólar en alza y Fuerza Patria al frente en las encuestas, crece la expectativa por el impacto de las legislativas en los mercados. Analistas anticipan un lunes decisivo: el resultado del domingo podría marcar el inicio de una nueva etapa económica en la Argentina.

