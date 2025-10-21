El dólar, sin techo: volvió a subir y cerró a $ 1515
La moneda norteamericana se apreció en $ 20, a pesar de la intervención de los Estados Unidos. El “blue” y todas las variantes financieras también subieron.
Nada parece poder detener al dólar, ni siquiera la intervención de su país emisor, es decir los Estados Unidos de América, en el mercado argentino. El precio de la divisa norteamericana volvió a subir hoy y quedó en 1515 pesos al cierre de la jornada cambiaria, es decir, 20 pesos más caro que ayer.
El aumento del precio oficial del dólar se dio a pesar de que el Tesoro estadounidense viene interviniendo en el mercado para mantener baja la cotización, con las elecciones del domingo en la mira.
El dólar informal (blue) también aumentó, y se negociaba esta tarde a un valor de $ 1545 en variante vendedora.
Los dólares financieron registraron, asimismo, subas, acompañando el alza del precio oficial. El dólar MEP se ubica ahora en $ 1580 y el “contado con liqui” (CCL) se cotiza a $ 1600.
En tanto, la variante mayorista de la moneda norteamericana trepó hasta alcanzar al final de la jornada un valor de $ 1486.