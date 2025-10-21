Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Con Milei relegado, Santilli toma protagonismo en el cierre de campaña

El candidato a diputado nacional estuvo muy activo luego del escándalo narco de Espert. Acompañará al presidente en Rosario mientras que se esperan recorridas en secciones electorales que fueron adversas para los libertarios en septiembre.

Compartir