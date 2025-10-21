21 de octubre de 2025
ELECCIONES 2025
Con Milei relegado, Santilli toma protagonismo en el cierre de campaña
El candidato a diputado nacional estuvo muy activo luego del escándalo narco de Espert. Acompañará al presidente en Rosario mientras que se esperan recorridas en secciones electorales que fueron adversas para los libertarios en septiembre.
En la recta final de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre, donde La Libertad Avanza buscará recortar la desventaja con respecto a Fuerza Patria, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, tomó muchísimo protagonismo y se cargó las recorridas al hombro.
Si bien se espera que Santilli acompañe a Javier Milei en su acto de cierre en Rosario previsto para el próximo jueves, el “colo” también tendrá recorridas por varios distritos del Conurbano bonaerense y el interior, para intentar recuperar votos en secciones electorales donde el peronismo ganó el pasado 7 de septiembre.
Como ya adelantó La Tecla días atrás, el presidente Javier Milei suspendió su visita a Ezeiza, donde se esperaba que ocurra el último acto de campaña en suelo bonaerense, luego de una reunión de la mesa chica del presidente para continuar con el diagramado de la campaña. Las constantes situaciones de violencia en cada recorrida por la Provincia obligaron a que el Jefe de Estado solo se presente en Córdoba y Rosario.
Salvo sus actos en La Plata, Milei se presentó en Moreno, Lomas de Zamora, Mar del Plata y Tres de Febrero. En todos esos distritos hubo episodios de violencia entre militantes libertarios y opositores, lo que obligó al presidente a dejar a un lado las recorridas en suelo bonaerense y enfocarse en el interior del país.
Mientras tanto, Diego Santilli continúa con la campaña y es el encargado de visibilizar las ideas del presidente Javier Milei para intentar descontar los 13 puntos de diferencia con Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Un dato alentador para el gobierno es que las últimas encuestas y sondeos de opinión marcan que la brecha entre ambos espacios se redujo a tan solo un dígito.
Sin embargo, hubo otro revés para el gobierno en las últimas horas debido a que la Cámara Nacional Electoral dictaminó que los resultados de las elecciones se contabilicen por provincias, luego de que dieran lugar un reclamo formal por parte de Fuerza Patria. Javier Milei quería mostrar los resultados unificados porque compite con el mismo sello en todas las provincias argentinas.
En las últimas semanas Milei viajó a los Estados Unidos para terminar de sellar el acuerdo económico con el presidente Donald Trump, donde confirmaron un swap con el gobierno norteamericano por 20.000 millones de dólares.
Mientras tanto, se esperan recorridas de Santilli en varias secciones donde le fue mal a La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Uno de las recorridas más importantes se espera que sea en Junín, distrito gobernado por el intendente Pablo Petrecca, que no se sumó al acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. También habrá visitas en Almirante Brown y aspiran a recorrer la Primera y Segunda Sección, otros territorios donde los violetas no ganaron en la última contienda.