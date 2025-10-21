Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2025 SIN AYUDA DE PBA

Valenzuela anunció la construcción de un túnel en Caseros financiado con fondos municipales

El intendente de Tres de Febrero impulsó una obra clave para el distrito que se realizará en el cruce de vía en la calle Hornos. Comenzará en 2026 y buscará mejorar la seguridad vial y el tránsito.

