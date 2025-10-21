Volver | La Tecla Nacionales 21 de octubre de 2025 INEDITO

Quién es Sanae Takaichi, la fanática de Thatcher y exbaterista de heavy metal que hizo historia en Japón

Con 64 años y una reputación de línea dura frente a China, la primer ministra fue elegida por el Parlamento para suceder a Shigeru Ishiba y liderar un gobierno de minoría.

