Milei promulgó las leyes de emergencia pediátrica y universitaria, pero se niega a aplicarlas

El Gobierno asegura que no se pondrán en práctica porque la oposición se niega a señalar las fuentes de financiamiento. El Congreso las aprobó y ratificó tras rechazar el veto del Ejecutivo.

