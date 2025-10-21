21 de octubre de 2025
SALUD
El Gobierno bonaerense hará mil cirugías de vesícula en hospitales públicos
La provincia de Buenos Aires llevará a cabo durante cinco días las intervenciones quirúrgicas hasta el viernes 24. Los detalles de una medida que destacan en territorio bonaerense.
La iniciativa, impulsada por el ministerio de Salud bonaerense, apunta a dar respuesta a una de las principales causas de ingreso a las guardias hospitalarias y a reducir la lista de espera quirúrgica, que actualmente alcanza a 10 mil bonaerenses. Los hospitales extenderán sus horarios quirúrgicos y realizarán las intervenciones en turno vespertino, desde este lunes 20 hasta el viernes 24 de octubre.
Durante el año pasado, en hospitales públicos provinciales se realizaron 168 mil cirugías. Si se suman los establecimientos municipales, la cifra asciende a 332 mil. Esta “maratón quirúrgica” se inscribe en una política sanitaria que fortalece la capacidad resolutiva del sistema público y mejora el acceso a la salud.
Al respecto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, manifestó: "Maratón quirúrgica: en
@BAProvincia durante esta semana vamos a hacer 1000 cirugías extras para reducir la lista de espera. La demanda de atención al sistema público está en picos históricos, y nos organizamos para trabajar a horario extendido".
"Estamos en un contexto donde el gobierno nacional ataca y desfinancia obras sociales y al sistema nacional, la PBA tiene más demanda que nunca. Lo hicimos con vacunaciones, mamografías y seguiremos buscando formas de atender y cuidar la salud", añadió.
Finalmente, lanzó: "No es un plan, es un sistema de salud pública".
Las cirugías de vesícula responden a una de las patologías más frecuentes en guardias hospitalarias. La litiasis vesicular consiste en la formación de cálculos en la vesícula biliar, órgano que almacena la bilis y ayuda a digerir las grasas. Los cólicos biliares provocan dolores intensos en el abdomen derecho, y muchas veces requieren una intervención quirúrgica programada.
Con esta acción, la Provincia refuerza su política de cirugías programadas para reducir los tiempos de espera, optimizar recursos hospitalarios y mejorar la calidad de vida de miles de personas.