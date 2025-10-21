Volver | La Tecla Nacionales 21 de octubre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Villa la Angostura: el agua potable, un riesgo tóxico en el paraíso

La red de agua potable cuenta con más de 3.700 metros de caños con asbesto, un material con eventual peligrosidad para la salud que debe ser reemplazado. Promesas vacías y falta de gestión

