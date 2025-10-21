Volver | La Tecla Nacionales 21 de octubre de 2025 INVESTIGACION

Búsqueda desesperada de una pareja de jubilados que desapareció tras un paseo de fin de semana

Se trata de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales que salieron de viaje hace una semana y no volvieron a comunicarse con sus familiares. Su camioneta fue hallada abandonada en una zona remota y de difícil acceso.

Compartir