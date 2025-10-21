Apps
INVESTIGACION

Búsqueda desesperada de una pareja de jubilados que desapareció tras un paseo de fin de semana

Se trata de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales que salieron de viaje hace una semana y no volvieron a comunicarse con sus familiares. Su camioneta fue hallada abandonada en una zona remota y de difícil acceso.

La provincia de Chubut se encuentra conmocionada por la misteriosa desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales. Los últimos rastros de la pareja se perdieron cerca de las 9.50 del sábado 11 de octubre, cuando su camioneta fue captada saliendo de Caleta Córdova, ubicada en Comodoro Rivadavia.

Juana Morales, de 69 años, le había informado a su hija mayor que viajaría con su pareja, Pedro Alberto Krederm, a la localidad de Camarones por el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre. Su idea, dijo la mujer, era regresar el lunes 13 de octubre. 

Sin embargo, eso no sucedió y los familiares realizaron la denuncia tras no lograr el contacto con ellos. El pasado viernes por la noche los equipos de rescate lograron dar con el paradero de la camioneta de la pareja, hallada cerca de la zona de Rocas Coloradas.

Si bien el vehículo estaba cerrado con el centralizado y en buen estado, no había señales de Pedro ni de Juana en el interior ni en los alrededores. La caja de la camioneta contenía elementos de camping como una carpa, una garrafa y bidones de agua.

Los rastrillajes continúan intensamente con la participación de la policía, perros de búsqueda, avionetas del aeroclub y grupos de civiles solidarios. Recientemente, la esperanza se reavivó tras el hallazgo de rastros de una fogata reciente en la zona. 

Héctor Iturrioz, el ministro de Seguridad de Chubut, explicó que “la hipótesis principal es que salieron caminando y se perdieron, pero no descartamos ninguna posibilidad, incluida la intervención de terceros”.

“No descartamos ninguna hipótesis. Tampoco hay elementos que indiquen un robo: no faltaba nada y la camioneta estaba en perfectas condiciones. Tenemos esperanza de encontrarlos con vida”, concluyó.



 

