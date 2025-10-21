Apps
21 de octubre de 2025
Autoridades de mesa 2025: cuánto se cobra y qué funciones cumplen

Además del pago por la jornada, quienes realicen la capacitación previa sumarán un incentivo adicional. La tarea implica supervisar todo el proceso de votación.

Miles de argentinos mayores de 18 años fueron convocados para desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, en las que se renovarán parcialmente las Cámaras de Diputados y Senadores. Se trata de una función clave en el proceso electoral, designada por la Justicia Nacional Electoral, que implica supervisar el correcto desarrollo de la votación, desde la apertura de urnas hasta el escrutinio final.

Por esta tarea, las autoridades recibirán una retribución económica. El viático establecido es de $40.000 por la jornada electoral, y quienes completen la capacitación previa recibirán un adicional de $40.000, alcanzando así un total de $80.000. El pago se realiza mediante depósito bancario o puede cobrarse a través del Correo Argentino.

La jornada laboral se extiende desde las 7:30 de la mañana hasta alrededor de las 20 horas, lo que equivale a unas 13 horas de trabajo. Si se calcula el monto base de $40.000, la remuneración por hora ronda los $3.076, una cifra similar al valor mínimo por hora de las trabajadoras de casas particulares. Además, este ingreso representa casi el doble del salario mínimo por hora, que en octubre de 2025 es de $1.610.

Más allá del aspecto económico, cumplir el rol de autoridad de mesa implica un compromiso cívico con la transparencia y el buen funcionamiento del sistema electoral. En un contexto donde no hay espectáculos ni actividades recreativas durante la jornada electoral, algunos consideran que participar activamente y recibir una compensación resulta una forma útil de contribuir al proceso democrático.

