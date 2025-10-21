Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

El medido a medida de Boldt

El grupo controlado por los Tabanelli, símbolo del poder empresario ligado al juego, apunta a ampliar su tablero con un nuevo negocio público. El HCD marplatense se encuentra debatiendo la adjudicación del servicio.

