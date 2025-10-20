Volver | La Tecla Nacionales 20 de octubre de 2025 ECONOMÍA

Tras el swap, volvió a subir el dólar y repuntaron acciones y bonos en Wall Street

El dólar Banco Nación cerró a $ 1.495, con incrementos en el resto de dólares financieros. Los bonos repuntaron, aunque el riesgo país continúa por encima de los 1.000 puntos.

