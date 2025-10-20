Trump dijo que “Argentina está luchando por su vida” y Kicillof salió al cruce contra Milei

EN DISCUSIÓN Andrés Sosa

PJ bonaerense: Larroque no descarta ser una alternativa para suceder a Máximo La renovación de autoridades del justicialismo es uno de los temas a resolver en el peronismo y se suman nombres de peso a la diputa por la conducción. El Ministro de Desarrollo de la Comunidad habló al respecto y no cerró ninguna puerta.