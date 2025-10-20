20 de octubre de 2025
POLÉMICA
Trump dijo que “Argentina está luchando por su vida” y Kicillof salió al cruce contra Milei
El presidente de los Estados Unidos lanzó una frase totalmente desafortunada en relación a la economía argentina luego de la confirmación del swap. El gobernador no la dejó pasar y llamó a votar por Fuerza Patria el próximo domingo
El vínculo entre nuestro país y los Estados Unidos sigue dando que hablar, luego de la confirmación por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del acuerdo con el gobierno norteamericano por un swap de 20.000 millones de dólares. Desde la entidad monetaria sostuvieron que el objetivo es “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.
Tras confirmarse un nuevo salvataje, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación financiera del país y dejó una frase lapidaria. Cuando le consultaron por el acuerdo económico (cuestionando al gobierno norteamericano porque beneficia más a nuestro país que a los productores locales), Trump sentenció: “Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa? No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”.
“Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre... me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas (le dijo a la cronista) que parezca que les va muy bien. Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo“, sostuvo el mandatario.
Estas declaraciones muy polémicas por parte de Trump se dan luego del encuentro bilateral que mantuvieron la semana pasada en la Casa Blanca, donde el presidente de los Estados Unidos sentenció que la ayuda está sujeta al resultado electoral del domingo 26 de octubre, donde se realizarán las elecciones de medio término: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, sostuvo Trump en conjunto a las autoridades argentinas.
Ante esta situación, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con firmeza al gobierno nacional por las terribles declaraciones del presidente de los Estados Unidos y no dudó en llamar a votar a Fuerza Patria.
En la previa de su presentación en La Plata para homenajear a José Ignacio Rucci junto a la CGT, el Gobernador se expresó por redes sociales en rechazo a lo dicho por Trump: “Hace un mes, aproximadamente, Milei brindó otra bochornosa cadena nacional afirmando que “lo peor ya pasó”. Casualmente (?) es exactamente la misma frase que utilizó Macri en 2018. Hoy Trump dice lo contrario: “Argentina está muriendo”. El gobierno de Milei endeudó como nunca a las familias, cierran 30 empresas por día y no hay prácticamente ninguna actividad económica que funcione”.
“¿Qué propone Milei? Seguir endeudando y entregando al país para sostener el negocio financiero de sus patrones y amigos. Y después de las elecciones, seguir quitando derechos laborales, a los jubilados y a las provincias. Este domingo hay que ponerle un freno votando a #FuerzaPatria”, cerró el mandatario bonaerense.