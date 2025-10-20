PJ bonaerense: Larroque no descarta ser una alternativa para suceder a Máximo

Eldebe encarar la discusión por la conducción dely los nombres comienzan a salir a flote. Con los plazos vencidos para la convocatoria a elecciones, todos coinciden que se deberá poner en consideración después de los comicios de este domingo.El mandato devence el 18 de diciembre y el proceso para llamar a la renovación viene lento en medio de tensiones internas y con la prioridad puesta en derrotar aen las urnas nuevamente. Fuentes admitieron que los plazos están vencidos, pero que no existiría problema porque no se llega a un estado de acefalía. Incluso, recordaron que el Congreso partidario tiene mandato hasta marzo de 2026.Al margen de las cuestiones legales, este lunes fue consultado porel ministro de Desarrollo de la Comunidad,, y no descartó ser una alternativa para suceder al actual presidente. No obstante, puso la prioridad en los comicios de este domingo.“La verdad es que. Me parece que el 7 de septiembre le pusimos un límite a Milei, dimos un gran paso, generamos un mensaje esperanzador para para todo el país, no sólo para la provincia de Buenos Aires, y hay que culminar esa tarea”, indicó el funcionario.Asimismo, lanzó: “Después, bueno, por supuesto, el 27 y sucesivamente vendrán las discusiones del caso. En términos particulares en lo que se referenciaba a mi persona, soy un militante del peronismo, voy a trabajar siempre por el peronismo desde el lugar que que sea”. En esa línea, afirmó:Asíluego de que surgieran versiones sobre una posible elección interna con Máximo Kirchner. Desde el camporismo habían dejado correr que no ven con malos ojos la continuidad del diputado nacional por un nuevo mandato.También surgió el nombre de, intendente de Lomas de Zamora, como prenda unidad. El mismo sector que hizo trascender el nombre también habló de, jefe comunal de Malvinas Argentinas. La vicegobernadoraes otra que es impulsada para ese lugar, mientras que otros se preguntan sipodría ser un nombre a tener en cuenta.Días atrás Nardini fue entrevistado pory se lo consultó si se ve como titular del partido. “Me enteré por La Tecla que está a mi nombre.. Creo que hay que hablar con nuestro presidente del PJ, que es Máximo Kirchner, y con los diferentes intendentes e intendentas que componemos el partido; y buscar lo mejor de cara a lo que va a venir”, remarcó.A su vez, consideró que “muchos se quejan del rol de Máximo al frente del PJ; yo creo que algunos muchas veces lo critican o lo insultan y no entienden todo lo que tuvo que generar políticamente para llegar a consensos, y ceder también. Es un rol muy ingrato el que le toca cumplir y yo creo que, primero por respeto, y obviamente por ser orgánico y vertical como lo he sido siempre,”.En cuanto a los comicios partidarios, ladel partido establece -en su artículo N° 62- que las elecciones internas deben anunciarse con 60 días de anticipación, indicando los cargos a elegir, y que la convocatoria debe publicarse en un diario de circulación provincial al menos 55 días antes del acto electoral.En tanto el artículo 18 prevé que “elconvocará a los afiliados partidarios a elecciones internas para autoridades partidarias de acuerdo con las disposiciones de esta Carta Orgánica y de las reglamentaciones que a esos efectos dicte la Junta Electoral partidaria”. De esta manera, primero se debería llamar a una reunión a todos los consejeros partidarios.