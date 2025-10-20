Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2025 DEPORTE

Con 480 mil competidores, se estableció un nuevo récord de participación en los Juegos Bonaerenses

El ministro de Desarrollo de la Comunidad celebró que más de 480 mil bonaerenses participaron este año en la competencia provincial. Además, remarcó la inversión del Estado para sostener el evento y criticó la falta de apoyo del Gobierno nacional a los Juegos Evita.

