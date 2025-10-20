Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2025 DESCONFIADOS

Desinterés y desconocimiento: dos factores de peso de cara al 26 de octubre

El consultor político Aníbal Urios analizó en Desconfiados por Cadena Río el escenario electoral de cara al 26 de octubre y advirtió sobre la falta de representación y consenso en la dirigencia.

