"Están luchando por su vida”: el crudo diagnóstico de Trump sobre la situación de Argentina

“LECTURAS EQUíVOCAS”

Desde Fuerza Patria exigen a la Justicia que los resultados se desglosen por provincia En el marco de una nueva polémica que surge a días de los comicios, la alianza Fuerza Patria insistirá con su reclamo este lunes ante la Cámara Nacional Electoral al que señalan de no tener "fundamento jurídico". También evalúan denunciar a la titular de la DINE.