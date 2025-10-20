Volver | La Tecla Nacionales 20 de octubre de 2025 “LECTURAS EQUíVOCAS”

Desde Fuerza Patria exigen a la Justicia que los resultados se desglosen por provincia

La alianza insistirá con su reclamo ante la Cámara Nacional Electoral para que no se considera distrito único. Sostienen que podría generar interpretaciones errónesas sobre la voluntad del electorado al presentarse el espacio con nombres diferentes en varios distritos. Evalúan denunciar penalmente a la titular de la DINE:

