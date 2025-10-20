20 de octubre de 2025
“LECTURAS EQUíVOCAS”
Desde Fuerza Patria exigen a la Justicia que los resultados se desglosen por provincia
La alianza insistirá con su reclamo ante la Cámara Nacional Electoral para que no se considera distrito único. Sostienen que podría generar interpretaciones errónesas sobre la voluntad del electorado al presentarse el espacio con nombres diferentes en varios distritos. Evalúan denunciar penalmente a la titular de la DINE:
En el marco de una nueva polémica que se instala a pocos días de los comicios legislativos, la alianza opositora Fuerza Patria insistirá este lunes ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) con su reclamo contra el modo en que el Gobierno difunde los resultados de las elecciones.
El espacio exigirá que el Poder Ejecutivo abandone la práctica de sumar y difundir los votos a nivel nacional, una metodología que, según sostienen, “no tiene sustento jurídico” y podría generar interpretaciones erróneas sobre la voluntad del electorado.
La principal preocupación de la coalición radica en la falta de transparencia y las posibles “lecturas equívocas” que puede producir el escrutinio total. Por eso, pedirá formalmente que la Dirección Nacional Electoral (DINE) publique los resultados distrito por distrito.
Además del reclamo ante la CNE, Fuerza Patria presentó amparos en doce provincias con competencia electoral. En paralelo, trascendió que el espacio evalúa una denuncia penal contra la titular de la DINE, María Luz Landívar, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.
Desde el frente opositor sostienen que el objetivo es garantizar que la DINE se limite a su función constitucional, que consiste en contar y publicar los resultados oficiales, sin sumar totales nacionales que podrían inducir a confusión o manipulación mediática.
Las críticas se acentuaron tras el simulacro electoral realizado en el Correo Argentino, donde, según denuncian, se habrían utilizado “criterios no explicitados” para anunciar los resultados provisorios.
Con la mira puesta en los comicios del 26 de octubre, Fuerza Patria busca evitar que el proceso de difusión genere dudas sobre la transparencia electoral y reclama un marco de control más estricto para garantizar la confianza ciudadana en el resultado final.