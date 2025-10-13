13 de octubre de 2025
JUSTICIA
“La Toretto” se enfrenta a una audiencia clave por la muerte del motociclista en La Plata
Se trata de una instancia clave que podría definir el futuro procesal de Felicitas Alvite y de su amiga Valentina Velázquez, también imputada por haber participado del choque que terminó en tragedia.
Este lunes por la mañana, el tribunal realizará una audiencia previa al juicio oral, donde las partes analizarán la prueba presentada y evaluarán si están dadas las condiciones para avanzar con el debate.
Mientras tanto, en la puerta de los Tribunales, familiares y amigos de Walter convocaron a una concentración para acompañar la audiencia y renovar su reclamo de justicia.
“Estamos con mucha esperanza de que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó Milton Armand, hermano de la víctima. Actualmente, Felicitas Alvite cumple prisión domiciliaria mientras espera el inicio del juicio.
Su defensa, encabezada por el abogado Flavio Gliemmo, aseguró que la joven “dentro de todo, está bien”, aunque evitó dar detalles sobre su situación emocional o sobre su participación en la audiencia de hoy.
Por otra parte, a un año y medio del hecho, familiares y amigos mantienen activa la campaña “Justicia por Walter”, que se replica en redes sociales y en cada audiencia del expediente.
“Queremos que se escuche la voz de Walter y que haya justicia no solo por él, sino por todos los que perdieron la vida por la imprudencia de otros”, expresaron en un comunicado.
Vale recordar que el trágico accidente ocurrió el 12 de abril de 2023, cuando Alvite conducía a gran velocidad por la Avenida 13 tras salir de un bar del centro platense junto a sus amigas.
De acuerdo con las cámaras de seguridad, cruzó varios semáforos en rojo antes de chocar en la intersección con la Avenida 32 contra la moto de Walter Armand, padre de dos hijos, que regresaba a su casa después de trabajar.