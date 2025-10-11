Volver | La Tecla Nacionales 11 de octubre de 2025 “CLARO, SIMPLE Y PREDECIBLE”

Uno a uno, los puntos claves de la reforma laboral que anunció Javier Milei

En medio de un contexto económico delicado, el presidente Javier Milei encabezó un acto en Sidersa en San Nicolás donde ratificó un proyecto de reforma laboral y tributaria. De qué se trata esta reforma.

