9 de octubre de 2025 REVÉS PARA MILEI

La Justicia Electoral rechazó el pedido de LLA para reimprimir boletas en PBA

El organismo compuesto por tres jueces no dio lugar al pedido de La Libertad Avanza para que se confeccionen papeletas nuevas tras la renuncia de José Luis Espert. Ahora se espera que apelen la medida y se estira la definición hacia el 26 de octubre.

