Apps
Jueves, 9 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
9 de octubre de 2025
NARCOGATE

Allanan la casa de José Luis Espert en la causa por lavado de dinero

El diputado, que pidió licencia de la Cámara de Diputados, solicitó que la causa pase a Comodoro Py. Las medidas fueron ordenadas por Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se lo investiga a Espert por presunto lavado de dinero.

Allanan la casa de José Luis Espert en la causa por lavado de dinero
Compartir

La Justicia allana este jueves la casa de José Luis Espert, en Beccar, en el marco de la investigación por los aportes de Federico "Fred" Machado, el empresario acusado de narcotráfico que la Corte Suprema dispuso su extradición.

Las medidas fueron ordenadas por el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se lo investiga a Espert por presunto lavado de dinero, originada tras la denuncia del dirigente y candidato Juan Grabois días atrás.

Espert requirió que la causa que se tramita en San Isidro, en la que fue imputado por lavado de activos por la transferencia millonaria que le hizo “Fred” Machado, pase a la justicia de Comodoro Py.

El economista también es investigado por los 36 vuelos que realizó en los aviones de Fred Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue confirmada por la Corte Suprema.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

RECALCULANDO
Javier Garbulsky

El violeta amarillentó y el “Colorado” definió varios desembarcos junto a Milei

A la espera de definiciones sobre la reimpresión de la boleta y el lugar en la lista de LLA, Santilli se pone la campaña al hombro y acelera para definir su hoja de ruta. En principio hay cuatro actos confirmados en el Conurbano y el interior. Descontar y recuperar voto amarillo, dos de las consignas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Candidatos de LLA en duda: la Justicia dio lugar a la apelación y se estira la resolución

Picante cruce entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano: insultos, gritos y agresiones físicas

Municipios en alerta y en busca de llegar a diciembre sin sobresaltos

Insólitas, viejas y discutidas: leyes en la mira

Reichardt o Vázquez: el dilema del nombre que llega a la boleta electoral

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET