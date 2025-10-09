9 de octubre de 2025
NARCOGATE
Allanan la casa de José Luis Espert en la causa por lavado de dinero
El diputado, que pidió licencia de la Cámara de Diputados, solicitó que la causa pase a Comodoro Py. Las medidas fueron ordenadas por Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se lo investiga a Espert por presunto lavado de dinero.
La Justicia allana este jueves la casa de José Luis Espert, en Beccar, en el marco de la investigación por los aportes de Federico "Fred" Machado, el empresario acusado de narcotráfico que la Corte Suprema dispuso su extradición.
Las medidas fueron ordenadas por el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se lo investiga a Espert por presunto lavado de dinero, originada tras la denuncia del dirigente y candidato Juan Grabois días atrás.
Espert requirió que la causa que se tramita en San Isidro, en la que fue imputado por lavado de activos por la transferencia millonaria que le hizo “Fred” Machado, pase a la justicia de Comodoro Py.
El economista también es investigado por los 36 vuelos que realizó en los aviones de Fred Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue confirmada por la Corte Suprema.