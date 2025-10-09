Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2025 NARCOGATE

Allanan la casa de José Luis Espert en la causa por lavado de dinero

El diputado, que pidió licencia de la Cámara de Diputados, solicitó que la causa pase a Comodoro Py. Las medidas fueron ordenadas por Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se lo investiga a Espert por presunto lavado de dinero.

