Volver | La Tecla Nacionales 9 de octubre de 2025 INTERNACIONALES

Según Trump, Israel y Hamás acuerdan la primera fase de paz para Gaza

De aprobarse, deberían ser liberados todos los rehenes israelíes y varios prisioneros palestinos. El negociación también incluye la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria.

Compartir