9 de octubre de 2025
INTERNACIONALES
Según Trump, Israel y Hamás acuerdan la primera fase de paz para Gaza
De aprobarse, deberían ser liberados todos los rehenes israelíes y varios prisioneros palestinos. El negociación también incluye la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria.
El presidente Donald Trump informó que Israel y Hamás “firmaron la primera fase” del acuerdo de paz para Gaza propuesto por su administración.
"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás firmaron la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", subrayó Trump en su red social Truth Social.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudió que el acuerdo sirva para la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos de vuelta a casa".
Al mismo tiempo, Hamás emitió un comunicado en el que pidió a Trump y a los países mediadores que obliguen a Israel a cumplir íntegramente con lo acordado.
El acuerdo surge dos años y dos días después del ataque del 7 de octubre de 2023, que Hamás lideró en el sur de Israel y en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
En ese marco, está previsto que el documento se firme este jueves en Egipto, donde se establece que Hamas liberará a unos 20 rehenes con vida en las próximas 72 horas y que el ejército israelí se retirará del territorio palestino.