Ferraresi y Taiana encabezaron un multitudinario acto en Avellaneda

En un Polideportivo Gatica repleto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al primer candidato de la lista de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana. A su vez, estuvo presente Hugo Moyano (h).

