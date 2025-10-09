Apps
Jueves, 9 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
9 de octubre de 2025
ACTO JUSTICIALISTA

Ferraresi y Taiana encabezaron un multitudinario acto en Avellaneda 

En un Polideportivo Gatica repleto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al primer candidato de la lista de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana. A su vez, estuvo presente Hugo Moyano (h).

Ferraresi y Taiana encabezaron un multitudinario acto en Avellaneda 
Compartir

En un Polideportivo Gatica repleto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al primer candidato de la lista de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana.

En su discurso Taiana destacó que: "El gobierno de la provincia de Buenis Aires ha demostrado que se puede trabajar de otra manera y que hay otra Argentina posible. El modelo de país de Milei es inviable y no lo va a aceptar el pueblo. Por eso el 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota y vamos a demostrar que la mayoría de la Argentina nos acompaña y que hay otro modelo. Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027".

Por su parte, Ferraresi recordó que: "Perón siempre planteaba que la lucha era un proceso permanente, por eso todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al gobierno". Y agregó: "Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca. Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit 0 y obra pública".

Al mismo tiempo, desde la intendencia señalaron que, más allá de la falta de Hugo Yasky por estar en Diputados, hubo buena presencia de pesos pesados que integran Fuerza Patria. Además, destacaron que Ferraresi está jugando a fondo para que el peronismo vuelva a triunfar en estas elecciones, consideran que fue uno de los jefes comunales que mayor diferencia sacó de votos. "(Ferraresi) Es un intendente de Axel que está jugando a fondo con Fuerza Patria", agregaron.

Del acto participaron también la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra, la diputada provincial electa Romina Barreiro, además de otros dirigentes y funcionarios provinciales y locales.

 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

EXPECTATIVAS
Andrés Sosa

Candidatos de LLA en duda: la Justicia dio lugar a la apelación y se estira la resolución

Los apoderados de La Libertad Avanza presentaron anoche el recurso que rechaza la decisión de que Karina Celia Vázquez encabece la lista y no Diego Santilli. Los fundamentos del pedido y la primera respuesta de los tribunales.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Los llamativos gastos de tarjeta de un muerto y la guerra familiar que sacude a UPCN

La Libertad Avanza apelará el fallo para que Diego Santilli sea cabeza de lista

Una reunión que pone en suspenso los acuerdos en el peronismo

De tocar con el Presidente a la calle: un club desvinculó a su abogado por estar en el show de Milei

Milei sumó otra derrota en PBA y lanza una plegaria libertaria a la Junta Electoral

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET