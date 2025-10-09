Picante cruce entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano: insultos, gritos y agresiones físicas
“Sucia”, “ñoqui” y “narco”, fueron algunos de los duros términos que se dedicaron a metros de distancia, y la representante libertaria hasta acusó a su exaliada de golpearla.
Marcela Pagano y Lilia Lemoine protagonizaron un tenso cruce en el Congreso que derivó en agresiones e insultos que se volvieron virales en las redes sociales. Todo sucedió en el marco de una extensa sesión que comenzó el miércoles y terminó en las primeras horas del jueves.
“Me pegó...Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho. Pero no se paró.... a ver si todavía le quitaba el quórum al kirchnerismo!”, denunció y chicaneó Lemoine.
“Marce, al final tenía razón. Nunca te vi tan atornillada a la silla como hoy, trabajando para el kirchnerismo. ¿Feliz?”, disparó. Por su parte, Pagano sentenció “Machado, ¿cómo te fue con Machado?”, le respondió.
Mientras, la periodista alejaba a su colega con el cartel que decía "Narcotráfico nunca más", el que mostró en varios pasajes del video. Por su parte, Lourdes Arrieta filmaba y también se sumaba a su compañera en el bloque Coherencia para lanzarle a Lemoine términos como "chorra", "parásito del Estado" y "ñoqui".
Los gritos entre ambas comenzaban a imponerse cuando la vicepresidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, quien se encontraba al frente del debate, debió intervenir: “Le voy a pedir a la diputada Lemoine y a la diputada Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”.
"Me pegaste en cámara, pelotuda”, volvió a apuntar Lemoine. “Miren cómo se me va poniendo roja la mano”, agregó. Pagano repetía insistentemente: “Narco, narco, ladrona, ñoqui. Andá a laburar”.
Está nerviosa porque se supo que trabajo para un Narco
Dos horas y algunos minutos después de la publicación de Lemoine, la periodista le contestó a través de un posteo de otro usuario en el que fue mencionada. "Está nerviosa porque se supo que trabajo para un Narco", expresó Pagano.
"Jajaja está nerviosa la valijera", le dijo a su compañera, que había comentado el video de su transmisión de la pelea con Lemoine, subido por otro usuario.