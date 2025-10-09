Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Reichardt o Vázquez: el dilema del nombre que llega a la boleta electoral

La candidata conocida artísticamente como Karen Reichardt enfrentará una elección distinta a las de su carrera: no podrá hacerlo con su nombre artístico. En la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en Buenos Aires el próximo 26 de octubre, figurará como Karina Celia Vázquez, su nombre real.

