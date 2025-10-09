Apps
ELECCIONES 2025

Reichardt o Vázquez: el dilema del nombre que llega a la boleta electoral

La candidata conocida artísticamente como Karen Reichardt enfrentará una elección distinta a las de su carrera: no podrá hacerlo con su nombre artístico. En la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en Buenos Aires el próximo 26 de octubre, figurará como Karina Celia Vázquez, su nombre real.

La decisión fue confirmada por la Justicia Electoral, que resolvió mantener la denominación legal de los candidatos en todos los instrumentos oficiales. Según las resoluciones recientes, el uso de nombres artísticos no está contemplado en la normativa vigente para la presentación de listas.

El juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del proceso, ratificó que Vázquez encabeza la lista tras la renuncia de José Luis Espert. La medida busca preservar el orden original de las nóminas y respetar las reglas de paridad de género que rigen en los comicios bonaerenses.

Aunque el público la identifica con el nombre de Karen Reichardt, el formato de la boleta prioriza la información jurídica sobre la identidad pública o mediática. De este modo, la papeleta electoral reflejará el registro civil de los postulantes, sin contemplar apodos ni nombres artísticos.

La situación generó curiosidad entre los votantes, que podrían no reconocer de inmediato a la actriz y cantante detrás del nombre impreso. En su entorno aseguran que Reichardt entiende la decisión y confía en que su trayectoria artística suplirá cualquier confusión.

El episodio reabre el debate sobre la distancia entre la identidad artística y la legal en la política contemporánea. En tiempos donde la imagen pública pesa tanto como el nombre en los papeles, el caso de Karen Reichardt –o Karina Vázquez– vuelve a poner sobre la mesa qué nombre vale más en las urnas.
 

