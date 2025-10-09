Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Mar del Plata y obras: filtro bonaerense frena loteos y la expansión inmobiliaria

La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires reafirmó su supremacía al exigir nueva normativa que reconfigura el tablero político-urbanístico en General Pueyrredon, con un impacto directo en el futuro de los proyectos inmobiliarios costeros. El mensaje de La Plata es claro: la protección ambiental y el control del dominio hídrico son potestad provincial y, ahora, actúan como un filtro excluyente para el desarrollo local.

