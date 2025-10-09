Volver | La Tecla Nacionales 9 de octubre de 2025 EMOCION

Russo se despide en su casa: la Bombonera abre sus puertas para darle el último adiós

Desde las 10 horas y hasta las 22 horas el estadio de Boca Juniors será escenario de la despedida del dirigente. Se espera la presencia de miles de hinchas, futbolistas y personalidades del deporte. En redes sociales se viralizaron, videos, frases y fotos

