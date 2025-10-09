Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia sale al auxilio de BAGSA con un millonario aporte

El Gobierno bonaerense aprobó un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital social para Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA), con el objetivo de asegurar la continuidad operativa de la empresa durante el próximo ejercicio fiscal.

