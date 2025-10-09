9 de octubre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Provincia sale al auxilio de BAGSA con un millonario aporte
El Gobierno bonaerense aprobó un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital social para Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA), con el objetivo de asegurar la continuidad operativa de la empresa durante el próximo ejercicio fiscal.
A través de un decreto firmado por el Poder Ejecutivo provincial y publicado hoy en el Boletín Oficial, se autorizó una transferencia de fondos por hasta $2.600 millones a favor de Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA), en el marco de la Ley Nº 13.358 y el Decreto Nº 28/04. El aporte fue establecido como irrevocable y a cuenta de futuros aumentos de capital social, y tiene como finalidad garantizar el funcionamiento y la operatoria de la compañía durante el ejercicio 2025.
La norma habilita al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a efectuar la integración del aporte, de acuerdo con la imputación presupuestaria correspondiente y conforme al cronograma de desembolsos mensuales detallado en el Anexo Único del decreto.
Asimismo, se aclara que el cronograma de desembolsos estará sujeto a revisión por parte de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, la cual podrá introducir modificaciones en función de las necesidades financieras.
El gasto será atendido con cargo al Presupuesto General del Ejercicio 2023, prorrogado para 2025 mediante el Decreto N° 3681/24, dentro del sector público provincial no financiero.
Finalmente, el decreto será refrendado por los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Economía y Gobierno, garantizando así la validez administrativa de la medida.