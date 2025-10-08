Con chicanas, Taiana invitó a Reichardt a debatir
El primer candidato de Fuerza Patria desafió a la aspirante de La Libertad Avanza a una serie de debates públicos antes de las elecciones.
El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, invitó a la aspirante de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, a una serie de debates públicos, no sin lanzar un par de chicanas.
En una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter), Taiana lanzó su invitación a debatir sobre “una serie de núcleos temáticos” antes de los comicios que tendrán lugar este mes.
“Karen, aunque no sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez, ahora que se confirmó que sos cabeza de lista te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, escribió el excanciller.
En la “agenda de debates”, Taiana incluyó encuentros para discutir cuestiones relativas a la discapacidad, a las universidades, a la obra pública y a otros temas en los que la oposición hace foco para cuestionar al gobierno por sus medidas.
“¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar, jeje”, concluyó Taiana, tomando la ironía lanzada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien anteanoche dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, era “el nuevo jefe de campaña” del gobierno de Javier Milei.
Acto con Ferraresi
Hoy, Taiana encabezó un acto en Avellaneda, junto al intendente Jorge Ferraresi y al sindicalista y también candidato a diputado Hugo Moyano (hijo).
“El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha demostrado que se puede trabajar de otra manera y que hay otra Argentina posible. El modelo de país de Milei es inviable y no lo va a aceptar el pueblo. Por eso el 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota y vamos a demostrar que la mayoría de la Argentina nos acompaña”, dijo Taiana en el acto.