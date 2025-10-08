Volver | La Tecla Nacionales 8 de octubre de 2025 CONGRESO

La oposición avanzó con el freno a Milei por el uso de los DNU

Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que limita las facultades de Javier Milei. Tras tener modificaciones, el proyecto regresó al Senado.

